Tina Maze, Luis Figo, Aleksander Čeferin ... za dober namen

V Stožicah bo drevi dobrodelna ekshibicijska nogometna tekma z udeležbo številnih športnih zvezd. Zbrana sredstva bodo namenjena za dobrodelni projekt Botrstvo v športu. Ta pomaga mladim športnikom iz socialno ogroženih družin, so sporočili organizatorji.



Tekma bo pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Fundacije Mira Cerarja, na njej pa se bodo pomerila zveneča imena iz sveta nogometa in zdajšnji ter nekdanji slovenski olimpijci.



V moštvu, ki ga bo vodil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, bodo med drugim igrali še Luis Figo, Maxwell Scherrer, Zvonimir Boban, Robbie Keane, Boštjan Cesar, Miran Pavlin, Milivoje Novaković ... Za slovensko olimpijsko ekipo z nekdanjo vrhunsko smučarko Tino Maze na čelu pa bodo brcali še Jure Košir, Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Žvižej ter še nekateri nekdanji slovenski nogometni reprezentanti.



Častna trenerja bosta ljubljanski župan Zoran Janković pri ekipi NZS in olimpionik Miro Cerar pri moštvu OKS. Dogajanje v Stožicah se bo pričelo ob 18. uri.



Želja vseh sodelujočih je omogočiti čim večje število štipendij in tako pomagati kar največ mladim športnikom, ki jih na njihovi poti zavira šibkejše socialno okolje, so še sporočili organizatorji.

