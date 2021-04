Domžalčani izločili devetkratne zmagovalce

Učlinkovit finiš za celjski polfinale

Luka Kerin je z golom za 2:0 potrdil zasluženo zmago Celjanov. FOTO: NK Celje

Derbi četrtfinalnega sporeda tekmovanja za slovenski nogometni pokal je pripadel Domžalčanov – ti so izločilni devetkratne osvajalce te lovorike iz Maribora z 2:1 (2:0).Zlasti v uvodnih 45 minutah so bili gostitelji ob Kamniški Bistrici za razred boljši, ustvarjalno in kombinatorno predstavo pa takrat zaokrožili z goloma(23.) in(42.). V drugem delu se je nato vijolična četa le prebudila, toda kakšnega vidnega zasuka ni uprizorila. Napovedal ga je sicergol v 60. minuti, toda bolj kot ne je bila to še ena bleda predstava Mariborčanov v slogu zadnjih tednov.Zdaj mariborski trener, ki se je prav z domžalskim moštvom podpisal pod nekaj odmevnih dosežkov, med drugim tudi na evropski sceni, bo očitno imel za zvrhan koš dela pri uresničevanju visokih ciljev v Ljudskem vrtu.Nogometaši Celja so prvi polfinalisti slovenskega pokala. Celjani so namreč v četrtfinalnem obračunu premagali Kalcer Radomlje z 2:0 (0:0). Ob 17.30 pa se je začel derbi tega četrfinala – Domžale vs. Maribor.V mestu ob Savinji sta se v ponovitvi lanskega četrtfinala merila prvoligaš, ki je v rezultatski krizi zamenjal trenerja in na mestopripeljal, ter vodilni drugoligaš, ki je bil lani na dveh tekmah uspešnejši.Gostitelji so bili v prvem polčasu boljši, v 26. minuti so tudi zadeli, a iz ofsajda. V drugem polčasu je bilo razmerje na igrišču podobno, pobuda, čeravno precej jalova, je bila na strani prvoligaša, so si pa tudi gosti v 74. minuti priigrali nevarnejšo priložnost. Toda slednji so v 82. minuti ostali brez, ki je dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Domači so v 85. minuti unovčili številčno prednost in zadeli prek, zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka potrdilJutri bosta še dve tekmi: ob 15. uri bo Drava gostila Koper, ob 17.30 pa bo Nafta 1903 igrala z Olimpijo.