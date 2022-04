Koeman se vrača na klop Nizozemske

Potem ko je Louis van Gaal že pred časom dejal, da bo po mundialu v Katarju zapustil klop reprezentance, je prejšnji teden udaril z novico, da je začel z zdravljenjem agresivnega raka prostate. Kljub temu Nizozemska nogometna zveza (KNVB) in van Gaala trenutno načrtujeta nadaljnje sodelovanje do jesenskega svetovnega prvenstva, kjer bodo Nizozemci nastopili prvič po letu 2014, ko so bili ravno pod taktirko van Gaala tretji v Braziliji.

Ronald Koeman je po neuspešnih kvalifikacijah za SP 2018 prevzel člansko reprezentanco iz rok Dicka Advocaata in jo vrnil med najboljše na stari celini, Nizozemci so se uvrstili tudi v prvi veliki finale lige narodov, v katerem so izgubili proti Portugalski, Koeman pa je klop reprezentance zapustil po uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020 (Nizozemci so v enem najtemačnejših obdobij reprezentančnega nogometa izpustili tudi euro 2016), ko se je pridružil Barceloni. Z njo je osvojil naslov pokalnega zmagovalca, odpustili so ga oktobra lani.

»Posvetovali so se z mano, imam besedo pri tem. Ni tako težko, pred enim letom sem bil edini trener z izkušnjami, ki je bil na voljo, enako zdaj velja za Koemana. Bil bi dober naslednik,« je za De Telegraaf dejal van Gaal, novico pa so kasneje potrdili tudi pri KNVB.