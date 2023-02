Dekle zlorabil, ko so bili žena in sinova na počitnicah

Branilec nogometnega kluba Paris Saint-Germain Achraf Hakimi je osumljen poskusa posilstva mlade ženske, ki jo je povabil domov, medtem ko so bili žena in otroka na počitnicah.

Napad se je domnevno zgodil v soboto. Triindvajsetletna ženska je včeraj prišla na policijo in povedala, da jo je Hakimi spolno zlorabil, vendar ni želela dati prijave. Toda tožilstvo se je odločilo, da bo sprožilo preiskavo zaradi resnosti obtožb.

Kot piše Le Parisien, sta se 24-letni branilec in domnevna žrtev spoznala 16. januarja prek instagrama. V soboto jo je menda povabil na svoj dom v bližini Pariza, medtem ko so bili žena, igralka Hiba Abouk, in sinova v Dubaju. Primer preiskuje tožilstvo v mestu Nanterre.

Hakimi se je z Marokom uvrstil v polfinale SP v Katarju. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Kot je povedala ženska, jo je nogometaš takoj začel poljubljati po prsih in slačiti, kljub njenemu nasprotovanju pa tudi grabiti za mednožje, v katero je penetriral s prsti. Policiji je dejala, da se ji je uspelo rešiti z brco, nakar je pobegnila in poslala sporočilo prijateljici, ki je prišla ponjo.

Hakimi se na obtožbe še ni odzval. Maročan je spoznal Hibo leta 2018, ko je bil v Dortmundu. Dvanajst let starejša španska igralka je zaslovela s kriminalno serijo El Principe in je tako kot Hakimi predana muslimanka. Rojena je bila v Madridu, njena starša sta prišla iz Tunizije. Skrivna poroka je bila leta 2020, kmalu se je rodil prvi sin Amin, Naima sta dobila lani.

Hakimi je v PSG prišel iz Interja, prej je igral za Borussio in Real Madrid. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Prav tako v Madridu rojeni Hakimi se je z Marokom uvrstil v polfinale lanskega SP v Katarju. Včeraj je sodeloval na gala prireditvi Fife v Parizu, kjer je bil izbran v idealno enajsterico po izboru sindikata FIFPRO. Pred tem je igral za Inter, Borussio in Real Madrid, kjer je začel kariero.