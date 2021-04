Dinamu Zagreb že zdaj 13 milijonov evrov

Naša bližnja soseščina je ostala brez novega poglavja evropske nogometne pomladi. Zagrebški Dinamo se je namreč po odmevnem podvigu proti Mourinhovem Tottenhamu uvrstil med najboljših osem v evropski ligi, toda tu se je njegova letošnja pot na stari celini ustavila z Villarealom. Doma je v boju za obe lovoriki: za naslov hrvaškega prvaka se bori z Osijekom, ta klub s spoštovanja vredno tradicijo je z madžarskim vložkom postal še bolj ambiciozen, v pokalnem tekmovanju pa ga čaka polfinale z Gorico, moštvom iz zagrebškega predmestja v neposredni bližini največjega hrvaškega letališča.



Ob izpadu s Španci v Zagrebu niso zganjali preplaha, saj so lepo priložnost zapravili že na uvodni domači tekmi ob porazu z 0:1. Villareal je bil boljši tudi v drugo – 2:1. Vseeno pa so pri klubu zadovoljni ob spoznanju o najdaljšem bivanju v Evropi v zadnjih petih desetletjih kot tudi ob pogledu v blagajno. Resda tako kot drugod v tej sezoni – žal – ni bilo dohodka od vstopnic. toda nagrade Uefe, bodisi za rezultate bodisi za klubski koeficient, so skupno prinesle Zagrebčanom prek 13 milijonov evrov. Nekaj dobička pa pri klubu, pri katerem je tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, načrtujejo še na račun trženja, obenem pa si mislijo, kako bi bili bogatejši ob zmagi proti Špancem – uvrstitev v polfinale prinaša iz Uefe 2,4 milijona evrov. Zmagovalec evropske lige pa dobi 8,5 milijona evrov.

