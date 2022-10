Dobra pravila človeku ne dovolijo, da bi si jih prikrojil

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji kapetan nemške reprezentance in münchenskega Bayerna Philipp Lahm v svoji najnovejši kolumni razmišlja o pravilu, čigar vpliv lahko nogometaši čutijo še danes. Gre za pravilo podaje nazaj vratarju, ki po (namerni) podaji svojega soigralca že zadnjih 30 let ne sme več prijeti žoge. To je bila včasih priljubljena zavlačevalna taktika, a po mnenju Lahma jo zdaj vedno pogosteje nadomešča zavlačevanje ob zastavici, ki označuje kot, kar smo lahko videli tudi v letošnjem finalu evropskega prvenstva za ženske.