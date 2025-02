Elšnik pri Zvezdi ostal brez soigralca, Felix se seli v Milan

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je pri beograjski Crveni zvezdi v zimskem prestopnem roku ostal brez soigralca. Dvaindvajsetletni srednji branilec Nasser Djiga je namreč prestopil v elitno angleško ligo k Wolverhamptonu. Za Djigo je po poročanju Transfermarkta odštel 12 milijonov evrov. Pogodba traja do leta 2030.

Wolves pa so izpeljali še en prestop, za 18 milijonov evrov so iz francoskega Reimsa, ki ga je do pred kratkim vodil Luka Elsner, pripeljali 28-letnega vezista Marshalla Munetsija. Bournemouth, tekmec Wolverhamptona v angleški ligi, je tudi kupoval v Franciji, le da v drugi ligi. Iz Lorienta je za 12 milijonov evrov kupil 18-letnega napadalca Elija Juniorja Kroupija.

Prestopni poker okoli Mathysa Tela je bil odločen šele tik pred zdajci - mladi napadalec Bayerna se iz Münchna seli v angleški Tottenham. Kot so sinoči potrdili pri Tottenhamu, bo 19-letni mladi francoski reprezentant kot posojen igralec z možnostjo odkupa do konca sezone igral na Otoku. Prestop je presenečenje, saj je športni direktor Bayerna Christoph Freund v soboto po zmagi v domačem prvenstvu o Telu dejal: »Trenutni trend je, da ostane.«

Napadalec, ki je pogodbeno na bavarski klub vezan do leta 2029, je izrazil željo, da bi se lahko preselil že pozimi, da bi pridobil več igralnega časa na tekmah. V nedeljo je bilo rečeno, da sta Tel in Manchester United dosegla dogovor, ki pa je nato padel v vodo. Tel se je leta 2022 preselil iz Rennesa v München za 20 milijonov in za Bayern odigral 60 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 12 golov.

Chelsea pa je branilca Axla Disasija poslal k Aston Villi, kjer bo igral kot posojen igralec, tako kot tudi Marco Asensio iz PSG. Za 26-letnega Disasija, ki je v Chelsea prišel iz Monaca za 45 milijonov evrov, bo Villa do konca sezone plačala šest milijonov evrov.

Odmevno kadrovsko potezo so izvedli tudi pri italijanskem Milanu. Ta si je pri londonskem Chelseaju do konca sezone za dva milijona evrov izposodil Joaa Felixa, pri čemer bo v celoti pokril tudi njegovo plačo. Fiorentina pa je pripeljala italijanskega reprezentanta Nicoloja Fagiolija. Tega jim je za 2,5 milijona evrov do konca sezone posodil Juventus. Viola lahko po koncu sezone igralca odkupi za nadaljnjih 13,5 milijona in tri milijone evrov dodatkov.