Vedno, ko zadene, s prsti oblikuje 304, poštno številko domačega okrožja

Lamine Yamal je zvezda tega evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji, in to kot šestnajstletni najstnik. To soboto bo dopolnil 17 let in lahko že v nedeljo postane evropski prvak, ko bo njegova Španija v finalu v Berlinu igrala proti Angliji. Navdušil je navijače in tudi domače špansko mestece, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsakič, ko Yamal zadene, dvigne prste, da oblikuje številke 304, to je poštna številka Rocafonde, skromnega katalonskega okrožja, kjer je odraščal, ki sedaj kar poka od ponosa zaradi uspehov 16-letnika na euru.

Leta so ljudje severno od Barcelone vedeli, da je drugačen, vendar nihče ni mogel predvideti, da bo fant postal najmlajši igralec, ki je dosegel gol na evropskih prvenstvih. »Vedeli smo, da bo igral v prvi ekipi Barcelone, a nismo vedeli, da bo imel tak vpliv v nogometu, kot ga ima zdaj,« pravi lastnik lokalnega bara Juan Carlos Serrano s ponosnim nasmehom.

Na steni za njim je uokvirjen dres Barcelone s podpisom Yamala, ki ga je njegov oče podaril Serranu v zahvalo za podporo v letih, ko sta skupaj s sinom hodila v bar, preden je šel z vlakom v mesto, da bi treniral z mladino katalonskega kluba.

Lamine Yamal je postal najmlajši strelec na evropskih prvenstvih. FOTO: Josep Lago/AFP

Okrožje Mataro, mestece s 130.000 prebivalci, je 30 kilometrov oddaljeno od Barcelone, kjer je Yamal preživel del svojega otroštva. Po ločitvi staršev je živel med bližnjim mestom Granollers in Mataro. A je ves čas obiskoval babico, ki je pred desetletji prispela iz Maroka in še vedno živi v Rocafondi. S tem je ohranili vezi s sosesko, kjer očeta Mounirja Nasraouija pozdravljajo kot lokalnega junaka.

»Ko se je rodil, sem že vedel, da bo zvezda,« je dejal. Izjemne dosežke svojega sina na EP v Nemčiji je doživel »kot vsi drugi, s srečo in veseljem ter veliko ljubezni do vse Španije,« je AFP ulovila utrip iz Yamalovega rojstnega predela.

Njegova cena ob morebitnem prestopu bi znašala milijardo evrov.