Vplivnica razjezila Nemce, pa se jim opravičila

Odlična sezona nogometašev Stuttgarta, ki so nepričakovano v bundesligi osvojili 2. mesto in se po dolgih letih uvrstili v ligo prvakov, je botrovala tudi večjemu številu reprezentantov iz tega kluba. Eden teh je tako Max Mittelstädt, a bolj od njegove navzočnosti pri izbrani vrsti zdaj privablja pozornost njegovo dekle Lea Prinz, sicer znana nemška vplivnica.

Ko je pripotovala na tekmo Nemčije in Danske v Dortmund, je na instagramu zapisala: »Prišla sem v Dortmund in doživela kulturni šok. Kako to, da nisem vedela, kako je tu grozno?«

Sledil je val ogorčenja prebivalcev tega res nogometnega mesta,nato pa se jim je javno opravičila: »Dragi ljudje, nekateri so narobe razumeli moj zapis. Na železniški postaji je bilo zelo kaotično, zato sem bila kar živčna. A to je normalno za čas eura. Ničesar nimam proti Dortmundu, tu sem se imela lepo in rada se bom spet vrnila.«