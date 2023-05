Francesco Totti je ni skrival pred Aleksandrom Čeferinom

Prva polfinalna tekma evropske lige na olimpijskem štadionu v Rimu med Romo in Bayerjem (1:0) iz Leverkusna je pomenila tudi prvovrstni družabni dogodek v italijanskem glavnem mestu. Med gosti je bil ob gostitelju predsedniku italijanske krovne nogometne organizacije Gabrieleju Gravini tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Toda v središču pozornosti je bil vendarle najbolj priljubljen Rimljan med navijači Rome legendarni kapetan Rome Francesco Totti. Prvič po razvpiti ločitvi od Ilary Blasi, s katero sta po zgledu Davida Beckhama in Victorie Beckham tvorila enega od najbolj čudovitih parov, je na tekmi ob 46-letnem Tottiju sedela njegova nova srčna izbranka Noemi Bocchi. Doslej je 34-letna spletna vplivnica in cvetličarka, s katero je Totti v zvezi od lanskega poletja, vedno sedela nekaj vrst za njim. Totti in Blasijeva sta bila v zvezi 17 let in imata tri otroke.