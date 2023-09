Francozi bi bili v težavah, če bi Slovenci pokazali tudi mišice

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je po uvodni kvalifikacijski zmagi za evropsko prvenstvo leta 2025 proti Bosni in Hercegovini z velikim optimizmom šla v tekmo proti prvim favoritom v skupini H Francozom. Dobro je kazalo do zadnjih sekund prvega polčasa. Potem pa je v najbolj neprimernem trenutku prejela gol in vsi načrti za drugi polčas so se izjalovili. Na koncu je moštvo slavnega trikolora Thierryja Henryja povsem zasenčilo izbrance Milenka Aćimovića, ki je po dvoboju odgovarjal zakaj je šlo vse narobe. Kako je zadovoljen z uvodnim izkupičkom, kaj od fantov pričakuje v naslednjem paketu tekem, ...?