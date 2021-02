Goričani do točke z igralcem manj

PrvaLiga Telekom, 23. kolo

Prva današnja tekma 23. kola slovenskega nogometnega prvenstva ni prinesla zmagovalca. Nogometaši Gorice in Aluminija so se razšli brez golov. Zadnjeuvrščenaje brez kaznovanegagostila predzadnji, ki še vedno ne more računati na. Kljub temu, da je igrala skoraj cel drugi polčas z igralcem manj, je primorska ekipa iztržila točko, a zaostanek za današnjim tekmecem ostaja zajetnih šest točk.Gledalci pred TV zasloni niso videli veliko konkretnih akcij, le nekaj polpriložnosti in polnevarnih strelov. Izpostaviti velja tudi drugi rumeni karton, po katerem so gostitelji že v 50. minuti ostali z igralcem manj. Druga današnja tekma 1. SNL pripadainna Bonifiki. Olimpija : Domžale 0:0 Tabor : Maribor 0:4 (Bajde 18., Mlakar 59., 62., Repas 75.) Celje : Bravo 2:3 (Čalušić 53., Dangubić 67.; Nukić 7., 77., Tučić 80.)Gorica : Aluminij 0:0Koper – Mura (17.15)