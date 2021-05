Havertzu zanimiva nagrada: prost vstop v pube do konca življenja

»To je najpomembnejša tekma v Evropi, izjemen finale in zmagali smo«

Thomas Tuchel ob pokalu za zmago v ligi prvakov. FOTO: Pierre-philippe Marcou/Reuters



Izgubljena stava Pepa Guardiole

Pep Guardiola je moral po dveh zamgoslavjih z Barcelono tokrat mimo pokala v ligi prvakov. FOTO: Pierre-philippe Marcou/Reuters

Ko jekonec januarja dobil nalogo, da oživi londonski nogometni klub Chelsea , ga je želel vrniti v ligo prvakov prek štirih najboljših v angleški ligi. Ideja, da bi lahko šele drugič v zgodovini kluba dejansko osvojil ligo prvakov, je bila naravnost smešna, piše Guardian po sinočnji zmagi modrih z 1:0 v finalu LP nadA nič več, dodaja Guardian. V noči slave zanj in njegovo ekipo je trener nanesel zadnjo potezo s čopičem na svojo renesančno mojstrovino, presegel svojega prijatelja, vzornika in tekmecain lahko spremljal Kaija Havertza, ki je tik pred polčasom na zmajevem stadionu»To je najpomembnejša tekma v Evropi, izjemen finale in zmagali smo, to je neverjetno! Zelo sem ponosen, vendar sem bil na svoje fante ponosen že prej.gre za zelo, zelo močno skupino igralcev. Vedeli smo, da nismo favoriti. A ko strnemo moči kot ekipa, je vse mogoče,« je po tekmi dejal nemški trener Chelseaja Tuchel, ki je ekipo prevzel šele konec januarja.bo imel do konca življenja brezplačen vstop v kateri koli pub blizu, poleg tega pa je tudi zmagovalec lige prvakov, pa so zapisali pri goal.com. Dodali so, da so Havertz,Thomas Tuchel in ostali družno prekašali trdno obrambo Manchester Cityja in si zaslužili zmago.Chelsea je v vseangleškem finalu predosvojil ligo prvakov zahvaljujoč golu najdražjega igralca v zgodovini kluba. Medtem pa bo moral Manchester City še naprej čakati na evropsko slavo, potem ko je prvič prišel do finala, pa so zapisali pri CNN.Četudi je z Manchester Cityjem osvojil tri od zadnjih štirih naslovov angleškega prvaka v premier league, piše ameriški ESPN, pa Pepu Guardioli ni uspelo osvojiti tako želene evropske trofeje, ki bi bila zanjko je zmagal zPepa Guardiole, pa so zapisali pri francoskem športnem dnevniku L'Equipe. Poraz Manchester Cityja v finalu lige prvakov proti Chelseaju v soboto zvečer lahko delno pojasnimoGuardiole o položaju, razmišljajo pri L'Equipu, s čimer se ponovno sproži razprava o njegovi težnji, da bi bil na odločilnih evropskih tekmah preveč iznajdljiv.