Italijani so se v letalu domiselno spomnili nesrečnega soigralca

Italijanski nogometaši so se zasluženo uvrstili v polfinale evropskega prvenstva, potem ko so premagali vodilno reprezentanco z lestvice Fifa Belgijo. V polfinalu jih čaka Španija, kar pomeni, da se bodo na tretjem zaporednem euru pomerili s Španci v izločilnih tekmah.Toda Italija je v tekmi z Belgijo doživela tudi boleč udarec, to posebej velja za njenega bočnega aduta. Odlični branilec Rome je bil namreč eden najboljših igralcev eura 2020, to je potrdil tudi proti Belgiji. Toda mede no od akcij si je strgal ahilovo tetivo in že končal turnir, čaka ga tudi večmesečno okrevanje po neprijetni poškodbi. Nanj so se spomnili soigralci med letom iz Münchna, ga poklicali s telefonom in ga naslovili z navijaškimi apeli. Videoposnetek je hitro postal uspešnica na »škornju«.»Zelo nam je žal za Spina. Ni si zaslužil te poškodbe. Igral je zelo dobro. Bil je eden najboljših na euru,« je dejal italijanski selektor. Strelec drugega italijanskega gola v Münchnuje dodal: »Naredili bomo vse, da se zanj uvrstimo v finale.«