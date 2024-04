Jack Grealish pri 110 stopinj Celzija ohranja dobro formo

Jack Grealish je našel ustrezen način, kako ohranjati dobro telesno formo in »čisto glavo«. S srčno izbranko, manekenko Sasho Attwood, se v skupnem gnezdu, za katerega je zvezdnik Manchester Cityja odštel 6,5 milijona evrov, vsak večer odpravita v tradicionalno švedsko savno, ki si jo je pred časom vgradil v svoj razkošen dom. A ima nogometaš še poseben 10-minutni ritual. Toliko časa si vzame za »čiščenje« pri temperaturi 110 stopinj Celzija in za izločanje toksinov. Potem sledi še 10-minutno uživanje in ohlajanje na svežem zraku.

Grealish, za katerega je evropski prvak Aston Villi plačal kar 177 milijonov evrov odškodnine, je v Angliji zaslovel tudi s svojimi zabavami zunaj igrišč. Toda v dekletovih rokah je spremenil življenjski slog, zahvaljujoč njeni skrbi za zdravje. »Sasho zelo vestno skrbi za zdravje in kondicijo, hkrati pa uživata v tem, da lahko vstopita v svojo osebno savno, kadar koli hočeta,« je zapisal angleški tabloid The Sun ob razkrivanju Grealisheve navade. Zasebna preobrazba v preteklosti precej nešportnega igralca je vidna tudi na igrišču, saj ga je pohvalil tudi trener Pep Guardiola.

»Vrnil se je,« je po prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Realu (3:3) povedal zahtevni Katalonec. Povratna tekma bo v sredo v Manchestru.