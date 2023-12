Grealisha nepridipravi oškodovali za milijon evrov

Angleški nogometaši so vse pogosteje tarče roparjev in nazadnje so se lotili posestva Jacka Grealisha. Medtem ko je angleški reprezentant v sredo z Manchester Cityjem gostoval pri Evertonu, je skupina zmikavtov vdrla na njegovo novo posestvo in ukradla za več kot milijon evrov dragih ur in nakita.

V času ropa so tekmo po televiziji gledali Grealisheva žena Sasha Attwood, njegovi starši, babica, dve sestri in brat. Ko so zaslišali ropotanje v zgornjem nadstropju in lajanje psov, so pritisnili gumb za alarm, nakar je prišla policija, a nepridipravov ni bilo več.

Grealishevi so se v šest milijonov evrov vredno družinsko hišo na osmih hektarih v okrožju Cheshire vselili malo pred božičem. Policija se je bala drame s talci in uporabila helikopter, družina je bila resno pretresena, Grealish pa se je po zmagi s 3:1 takoj odpravil domov.

Jack Grealish je bil tarča roparjev. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Joao Cancelo, Jesse Lingard, Victor Lindelof, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling in Kurt Zouma so bili v zadnjih dveh letih žrtve napadov roparjev na domu, medtem ko so imeli klubske obveznosti.

Grealish, ki bo na evropskem prvenstvu v Nemčiji tekmec Slovencev, je leta 2021 v Manchester City prišel iz Aston Ville za 118 milijonov evrov, njegova tedenska plača je 350.000 evrov.