Klopp vs. Guardiola, zadnjič: komu bo pripadel derbi?

V angleškem nogometu derbi Manchester Uniteda z Liverpoolom zgodovinsko gledano nosi večjo težo, v zadnjih sezonah pa je pravi derbi težkokategornikov obračun Liverpoola in Manchester Cityja, najboljših ekip zadnjih sezon v premier ligi. To bo tudi zadnji derbi Jürgna Kloppa in Pepa Guardiole na Anfieldu, preden se Nemec po koncu sezone poslovi od mesta Beatlov.

Na kocki bo ogromno, a ne le zaradi čustvenega naboja, od katerega bo na tribunah Anfielda vladalo naelektreno ozračje. Na vrhu angleškega prvenstva je nedeljo dočakal Arsenal, zmago (2:1) nad Brentfordom je topničarjem v 86. minuti prinesel Kai Havertz. Današnja tekmeca bi se z zmago zavihtela pred Londončane, Liverpol ob tekmi manj zaostaja za točko, City pa za dve.

Vse oči bodo uprte v dvoboj dveh napadalcev, ki sta na pravi dan neustavljiva, a sta letos že znala tudi zapravljati priložnosti kot po tekočem traku. Liverpoolov napad vodi Darwin Nunez, Cityjevega Erling Haaland. Morda še bolj pomembna pa bo vrnitev Mohameda Salaha po poškodbi, ki je v karieri na 20 tekmah proti Cityju že pripravil 17 zadetkov (11 jih je zabil sam, za šest golov je podal).

Erling Haaland je na pravi dan neustavljiv, a je letos že znal zapravljati tudi stoodstotne priložnosti. FOTO: Carl Recine/Reuters

Pri Liverpoolu se še vedno soočajo z velikimi težavami zaradi poškodb, manjkalo bo osem igralcev, tudi vratar Alisson Becker in Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate je po težavah na tekmi s Sparto med tednom zelo vprašljiv. Pri Cityju, kjer je nekaj prvokategornikov med tednom dobilo odmor, je vprašljiv Matheus Nunes, Jeremy Doku naj bi bil nared, zagotovo bo manjkal Jack Grealish.

Za Kloppa in Guardiolo bo to zadnje medsebojno srečanje, vsaj na klopi današnjih tekmecev. Klopp je doslej nanizal 12 zmag, Guardiola 11, šestkrat sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Kako bo danes? Stavnice več možnosti pripisujejo branilcem naslova iz Manchestra.