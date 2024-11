Jan Oblak v Parizu, Timi Max Elšnik z Barcelono

Drugi večer 4. kola Uefine lige prvakov je Club Brugge premagal Aston Villo, Šahtar pa je bil boljši od Young Boys.

Ob 21. uri se je začelo še sedem dvobojev. Če gledamo število trofej, bo najbolj bogat med Bayernom in Benfico. Če gledamo tržno vrednost moštev, je najtežji med Interjem in Arsenalom. Če upoštevamo odmevnost, bržčas izstopa med PSG in Atleticom z Janom Oblakom. Na beograjski Marakani se bosta sešla nekdanja evropska šampiona, Crvena zvezda bo gostila Barcelono, katere moč bo preveril Timi Max Elšnik.

Izidi:

Club Brugge – Aston Villa 1:0 (Vanaken 52./11-m)

Šahtar Donjeck – Young Boys 2:1 (Zubkov 31., Sudakov 41.; Imeri 27.)

Bayern M. – Benfica

Feyenoord – Salzburg

Inter – Arsenal

PSG – Atletico Madrid

Crvena zvezda – Barcelona

Sparta Praga – Brest

Stuttgart – Atalanta