Jan Oblak z Atleticom drvi k lovoriki

Že dolgo je v španskem nogometnem prvenstvu glede boja vrh vroče, še bolj kot v preteklosti negotov bitka madridskih Atletica, Reala, Barcelone in tudi Seville privablja posebno pozornost tudi pri nas, saj se slovenski vratarz Atleticom bori za svoj prvi španski naslov.In sodeč po današnjem dogajanju mu kaže dobro, saj je Atletico z Llorentejevim golom zmagal v Elcheju, kjer se je sicer močno zakuhalo okrog enajsmetrovke za domače. V zadnji minuti bi namreč gostitelji lahko izenačili, todaje z 11 m zadel vratnico. Domače moštvo si je želelo ponovitev, češ da se je Jan Oblak premikal in ni ostal na črti vrat, toda kot so obrazložili v temeljiti TV analizi po tekmi, njegovo premikanje ni vplivalo na strel, zato pomoč tehnologije VAR ni bila potrebna.Na glede na razplet drevišnje Realove tekme z Osasuno in jutrišnje Barcelonine v Valencii bo Oblakovo moštvo po tem kolu ostalo na vrhu.