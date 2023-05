Olimpija kot Napoli, slovenska liga kot serie A

V nadaljevanju preberite:

Olimpija si je zagotovila nov naslov slovenskega prvaka zgodovinsko hitro in zasluženo, ekspresno je bila znana tudi njena pot proti Uefinim tekmovanjem, prav tako so hipotetično znane njene ovire na poti ligi prvakov, evropski in/ali konferenčni ligi. Vemo tudi, da bo Olimpija odprla evropsko sezono v tretjem julijskem tednu, ljubljansko moštvo pa bo zelo podobno današnjemu.

Preverite, zakaj sta podobni sezoni Olimpije in Napolija oziroma kaj imajo skupno Ljubljančani in Neapeljčani, vrstni red na vrhu 1. SNL pa v nečem spominja na vrh v Italiji. Kdo odšteje največ za plače v Evropi, Italiji in pri nas? Zakaj so tudi Italijani po tem merilu uspešnejši od preostalih lig v Evropi?