Dobro moraš razmisliti, komu boš kaj povedal, mladim se veliko dogaja

V nadaljevanju preberite:

Nastop slovenske nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu ni pogost pojav ne glede na to, ali gre za člansko ali mlajše selekcije. Nastop na euru bodo v teh dneh doživeli fantje, ki jih v izbrani vrsti U-17 vodi selektor Mišo Brečko. Eden najboljših bočnih branilcev v zgodovini Slovenije nam je razkril izzive, ki jih sprejema na čelu kadetske ekipe, in pojasnil, kako voditi mlade fante v zahtevnem okolju, ki ga ponuja le nogomet.

Kakšna je razlika med mlajšimi in starejšimi selekcijami, kako gleda Brečko na mobilne telefone v rokah igralcev? Kako se približati 16- in 17-letnim fantom, kakšne izzive mora reševati selektor in kako na to vpliva zasebno življenje igralcev, njihovi starši in menedžerji? Z Mišem Brečkom tudi o ligi prvakov in slovenski članski reprezentanci, ki jo vodi Matjaž Kek.