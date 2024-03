Kek je lahko zadovoljen – Jaka Bijol je nazaj

Steber reprezentančne obrambe Jaka Bijol je po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe znova zaigral za ekipo Udineseja, ki je takoj vknjižila pomembno zmago. Na rimskem olimpijskem štadionu, kjer so gostovali pri Laziu, so iztržili tri točke z zmago z 2:1, vsi trije zadetki so padli v drugem polčasu, za Videmčane sta zadela Lucca in Zarraga.

Vrnitev po poškodbi je dočakal osrednji branilec slovenske reprezentance Jaka Bijol, ki je v 77. minuti vstopil v igro, šest minut kasneje pa prejel tudi rumeni karton. Med najbolj vidnimi igralci Udineseja je bil znova Sandi Lovrić, odigral je vseh 90 minut in si prislužil visoko oceno 7,7.

Po zmagi je Udinese skočil na 13. mesto serie a, a ima pred mesti, ki vodijo ligo nižje, le tri točke prednosti.