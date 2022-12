Ker je obseden z goli, bo nekoč dosegel Messija in Ronalda

Ker se Norveška ni uvrstila na svetovno prvenstvo, je bil v ozadju tudi Erling Haaland. Toda najsijajnejši norveški športni ambasador ima dovolj privržencev tudi med nogometaši, zato mu ni treba skrbeti, da ne bi hitro stopil v ospredje. Za soigralca pri Manchester Cityju je nekaj pohvalnih besed izrekel belgijski as Kevin De Bruyne. Postavil ga je ob bok Lionelu Messiju in Cristianu Ronaldu, in rekel, da se lahko približa njunima številkama. V članski konkurenci je zabil že 180 golov in je star le 22 let.

»Erling je obseden z goli. Že zdaj jih je dosegel približno 200, verjetno bo prišel do 600, 700, 800, če bo zdrav in bo delal to, kar tudi dela. Ne želim primerjati napadalcev, ker to ni moja predstava o nogometu, ampak Erling je napadalec najvišjega razreda,« je povedal De Bruyne in dodal zanimivo razmišljanje.

»Ne vidim ga kot drugačnega od drugih ljudi. Še vedno je mlad in uživa v svojem življenju ter nogomet jemlje zelo resno. Obožuje zabijati gole, mislim, da je to tudi edina stvar, ki ga dela posebnega,« je o 195 cm visokem »otroku« povedal 31-letni Belgijec.