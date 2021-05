Kolumbija brez prvenstva, najprej korona, zdaj še protesti

Navijači Kolumbije ne bodo videli največjih nogometnih mojstrov Južne Amerike. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL) je odločila, da Kolumbija ne bo gostila tekem letošnjega južnoameriškega prvenstva, čeprav bi morala skupaj z Argentino gostiti celinski turnir. Do te odločitve je prišlo, potem ko so Kolumbijci zaradi protivladnih protestov želeli preložiti prvenstvo z junija na oktober, poročajo agencije.»Zaradi mednarodnega koledarja tekem in logistične podpore ni mogoče preložiti južnoameriškega prvenstva na oktober,« so v odgovoru kolumbijski vladi zapisali pri južnoameriški zvezi.Turnir bi moral biti že lani, a so ga preložili za eno leto zaradi pandemije novega koronavirusa. Po sporedu bi se prvenstvo moralo začeti 13. junija v Buenos Airesu, finale pa je bil predviden za 10. julij v Barranquilli. Kolumbija bi morala gostiti 15 tekem, Argentina pa 13.Slednja pa je pred dnevi ponudila, da sama izpelje prvenstvo, potem ko so se v Kolumbiji razplamteli protivladni protesti, v katerih je bilo ubitih najmanj 15 oseb.