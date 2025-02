Začenja se ligaška bitka, kakršne še nismo videli

V nadaljevanju preberite:

Kdo bo izzval Olimpijo? Maribor, Koper ali Celje? Morda celo Bravo. To je pred današnjim uvodnim dejanjem drugega dela sezone in prvo tekmo 19. kola 1. SNL glavno vprašanje. Lov za vodilnimi Ljubljančani začenjajo branilci naslova prvakov Celjani doma proti neugodnim Šiškarjem, po celjski bitki pa se bodo v Ljudskem vrtu svojim navijačem predstavili tudi posodobljeni Mariborčani. Nedeljski paket tekem začenjajo zeleno-beli v Stožicah proti Ajdovcem, nadaljeval ga bo prekmurski derbi v Fazaneriji, končal pa se bo v Domžalah z gostovanjem Koprčanov.

Iskreno, ali sploh kdo vidi možnost za spodrsljaj Olimpije? Zeleno-beli so pod taktirko trenerja Victorja Sancheza tudi v Španiji utrjevali in utrdili izjemno taktično doslednost, homogenost in tekmovalnost. Trenerjev ideal popolnega moštva lahko oplemenitijo le še novinci. Toda izzivalec se je že javil. Albert Riera je napovedal obdobje vladanja Celjanov. Njegovih drznih pozivov so že vajeni, a zdaj se tudi za Španca začenja poglavje, v katerem bo ali še bolj utrdil sloves trenerja, ki ima nekaj več, ali pa bo vse bliže podobi nergača moža s strupenim jezikom. Uganka so Mariborčani z vsem manj glavnimi vloami Štajercev na igrišču in v pisarnah. Turški vlagatleji se igrajo z ognjem, trener Boštjana Cesar si je za začetek samostojne trenerske poti izbral morda najtežjo. Ji bo kos?