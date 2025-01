Prvoligaški status je v slovenskem nogometu donosen posel

V nadaljevanju preberite:

V deloma s soncem obsijanem centru na Brdu pri Kranju še vlada zatišje pred nogometnim viharjem, konec tedna bo drugače, slovenski prvoligaši bodo znova pritekli na zelenice. Tudi v prihodnje bo v 1. SNL velik poudarek na doma vzgojenih igralcih, za vsaj sprejemljivo travo v Stožicah je dosežen dogovor, elitno deseterico razveseljuje tudi nov sistem delitve Uefinih solidarnostnih sredstev, ki bogateje nagrajuje prvoligaše.

Mladi nogometaši so temelj obstoja in glavni prodajni artikel slovenskih nogometnih klubov, k dobremu delu so se vsaj še za naslednji dve sezoni složno zavezali vsi prvoligaši: še naprej bo moral v prvi postavi začeti vsaj en nogometaš, ki ima pravico do nastopa za reprezentanco do 21 let, od 23 nogometašev v zapisniku jih bo 10 moralo biti vzgojenih doma. Ob tem je nogometna zveza razrahljala omejitev glede tujih nogometašev, ki ne prihajajo iz območja EU, vsak klub bo lahko računal na štiri. »Zasledujemo tri cilje, to so uspešnost, številčnost in kvaliteta. Na željo klubov smo število nogometašev v zapisniku dvignili na 23, a nas ne skrbi, da bi igralo več tujcev, 10 nogometašev mora biti vzgojenih doma. Pri pravilih vedno iščemo ravnovesje, zaenkrat pa se je izkazalo, da zastavljen sistem deluje,« pojasnjuje generalni sekretar NZS Martin Koželj.