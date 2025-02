Dvojni napad Štajercev na Olimpijo, na obzorju pravi šov

Prvi dan letošnjega februarja prinaša vrnitev slovenskega nogometnega prvenstva, ki bi bilo lahko eno najbolj zanimivih in nepredvidljivih v zadnjem desetletju. T. i. pomladanski del prvenstva bodo odprli v Celju, kjer bodo gostovali Šiškarji. Po prvem delu sezone v 1. SNL najbolje kaže Olimpiji, naslov prvaka branijo Celjani, v bitko za vrh bosta vključena tudi Koper in Maribor. Sobota prinaša dve tekmi na Štajerskem, kjer bodo poskušali znižati zaostanek za vodilno Olimpijo. Kaj so pred začetkom sezone povedali v teh štirih taborih? Tu bomo spremljali tudi izide tekem 19. kola 1. SNL.

Victor Sanchez, trener Olimpije: »Odigrali smo več prijateljskih tekem, saj smo želeli obnoviti formo in igralce čim prej pripeljati do ustrezne ravni pripravljenosti. Zadovoljni smo z videnim. Rezultati za nas niso bili najpomembnejši. Dvakrat smo zmagali, enkrat izgubili.«

Mark Zabukovnik, igralec Celja: »V prvih krogih nas v čakata zahtevni preizkušnji proti Bravu in Mariboru. Sledili bosta zgodovinski tekmi v konferenčni ligi, tekmec bo ciprski prvak Apoel, v igri smo tudi v slovenskem pokalu. Februar bo zato ključen mesec za nas.«

Boštjan Cesar, trener Maribora: »Imamo najvišje cilje. Želim si, da bi vsako tekmo zmagali in dvignili Maribor na raven, na katero sodi. V drugi del sezone smo vstopili z miselnostjo 'od tekme do tekme', želimo zbirati točke in nadoknaditi zaostanek za vodilno Olimpijo.«

Oliver Bogatinov, trener Kopra: »Ta sezona je specifična. Splošna ocena je, da imamo veliko trojko z Olimpijo, Mariborom in Celjem, potem pa Koper in Bravo – ti klubi se borijo za evropske vozovnice. Lani nam je Bravo odvzel četrto mesto, zdaj smo blizu.«