Koprčani korak bliže obstanku v prvoligaški konkurenci

Nogometaši Kopra so si na široko odprli vrata, ki jim zagotavljajo obstanek v 1. SNL. V uvodni tekmi dodatnih kvalifikacij so v gosteh z 2:0 (0:0) premagali igralce novomeške Krke.



Novomeščani, ki bodo prihodnje leto praznovali stoletnico, so si želeli to storiti v prvoligaški konkurenci. Toda drugouvrščeno moštvo v 2. SNL se je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij na domačem igrišču znašlo pred težko nalogo proti v zadnji sezoni predzadnji ekipi Prve lige Telekom Slovenije. Favorizirani Koprčani bodo namreč povratno tekmo, ki bo v sredo ob 20. uri na Bonifiki, odprli s prednostjo dveh golov, ki so si jo priborili v drugem polčasu obračuna na Portovalu.



Koprčani, ki so igrali brez kaznovanega Gorana Jozinovića, so v vodstvo prešli v 64. minuti, ko so si prislužili enajstmetrovko. Mitja Viler je tedaj ob podaji z leve strani v kazenskem prostoru v roko zadel Luko Kambiča. Z bele točke je bil natančen Nardin Mulahusejnović.



Že tri minute pozneje so Primorci, ki jih po slovesu Rodolfa Vanolija vodi Nedžad Okčić, podvojili prednost. Matej Palčič je podal z desne pred vrata, pred katerimi je žogo v domačo mrežo preusmeril Stefan Stevanović. Zatem so Primorci bolj ali manj le še nadzorovali potek tekme.

