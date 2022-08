Luis Suarez ob vrnitvi doživel veličasten sprejem na polnem štadionu

Luis Suarez velja za enega najboljših srednjih napadalcev v zgodovini nogometne igre. Urugvajski as se je vrnil v domovino pri 35 letih, rojaki pa so ga pričakali kot nacionalnega junaka, vsaj del, ki navija za klub Nacional iz Montevidea. Gre za klub, pri katerem je Suarez začel sijajno kariero. Suarez je nazadnje igral v majici madridskega Atletica.

Suarez je prispel v Urugvaj z zasebnim letalom, ki si ga je za to priložnosti izposodil pri najboljšemu prijatelju Lionelu Messiju. Že med prevozom od letališča do štadiona je bilo spektakularno, pozneje pa je izbruhnila prava evforija, ko so odličnega strelca uradno sprejeli na štadionu.

Mož, ki je z 68 goli rekorder po številu golov za Urugvaj, se želi v majici Nacionala čim bolje pripraviti tudi za letošnji mundial v Katarju, ki bi bil njegov četrti. »Tu sem zaradi vas in ne morem biti bolj srečen, kot sem,« so bile prve besede Luisa Suareza na štadionu, sprejem pa si lahko ogledate v priloženem videu.

FOTO: Andres Cuenca Olaondo/Reuters

FOTO: Andres Cuenca Olaondo/Reuters

FOTO: Pablo Porciuncula/AFP

FOTO: Pablo Porciuncula/AFP