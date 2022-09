Manchester United nared za spopad z Arsenalom

Nogometaši Leicestra in Manchester Uniteda so igrali zadnjo tekmo 5. kola angleške lige. Uspešnejši so bili rdeči vragi, ki so slavili zmago z 1:0 in še na tretji tekmi zapovrstjo vpisali tri točke. Leicester, ki je še brez zmage in na zadnjem mestu lestvice, se je v dokaj enakovredni predstavi proti Unitedu znašel v zaostanku v 23. minuti, ko je po podaji Marcusa Rashforda zadel Jadon Sancho.

Tudi Casemiro in Ronaldo

United, ki je vratarski položaj okrepil z izposojo Martine Dubravke od Newcastla, je tudi tokrat tekmo začel brez Cristiana Ronalda, tega je trener Erik ten Hag v igro poslal v 68. minuti prav namesto edinega strelca. Deset minut prej je vstopil v igro tudi Casemiro, morda največja okrepitev Manchester Uniteda v tem prestopnem roku. To je bila druga tekma Brazilca v novem klubu, potem ko je zapustil Real Madrid.

Cristiano Ronaldo in Casemiro sta igrala le v drugem polčasu. FOTO: Craig Brough/Reuters

Gotovo bo zanimivo spremljati tudi naslednje kolo premier league, ko bo prerojeni Manchester United na svojem štadionu gostil ta čas vodilni Arsenal, torej klub, s katerim je pred dvema desetletjema bil srdite bitke na Otoku.