Manchester United niza zmage, Højlund bo ogrožal tudi Slovence

Nogometaši Manchester Uniteda so v 25. kolu angleškega prvenstva v gosteh premagali Luton z 2:1. S tem so dosegli četrto zaporedno zmago v ligi ter se še malce približali mestom, ki vodijo v ligo prvakov. United je silovito začel, v prvi in sedmi minuti je zadel prebujeni napadalec Rasmus Højlund, ki je zdaj pri sedmih golih, šest jih je dosegel v letu 2024; 16. junija bo v Stuttgartu tudi eno najmočnejših orožij Dancev v tekmi EP 2024 s Slovenijo ...

Carlton Morris je v 14. minuti zmanjšal zaostanek. Kot se je izkazalo, je bil to tudi končni izid obračuna v statistično dokaj izenačenem dvoboju, v katerem je imel Luton več posesti, United pa več strelov v okvir vrat.

Spodrsnilo le Tottenhamu

Na prvi nedeljski tekmi je Brighton prav tako v gosteh ugnal Sheffield United s 5:0. Domači so že v 13. minuti ostali brez izključenega Masona Holgata. Gostje so nato v 20. minuti povedli z golom Facunda Buonanotteja, v 24. je Danny Welbeck zabil za 2:0, v drugem polčasu pa je najprej Jack Robinson v 75. minuti dosegel avtogol, končni izid pa je z zadetkoma v 78. in 85. minuti postavil Simon Adingra.

Na vrhu lestvice je Liverpool s 57 točkami, Arsenal jih ima 55, Manchester City pa 53. Aston Villa na četrtem mestu ima 49 točk, Tottenham 47, United pa je zdaj pri 44. Konec tedna je spodrsnilo Tottenhamu, ki je z 1:2 izgubil proti Wolverhamptonu, Manchester City pa je igral 1:1 s Chelseajem.