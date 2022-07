Manchester United v Bangkoku napolnil mrežo Liverpoola

Erik ten Hag bi težko bolje začel s službovanjem na klopi Manchester Uniteda, ki je po klavrni sezoni 2021/22 Nizozemca imenoval za polnopravnega naslednika začasnega stratega Ralfa Rangnicka. Rdeči vragi so na štadionu Rajamangala v Bangkoku namreč na prvi pripravljalni tekmi razbili največjega tekmeca in letošnjega poraženega finalista lige prvakov, Liverpool, in sicer s kar 4:0.

Jadon Sancho je v 12. minuti načel mrežo angleških podprvakov, ki sta jo do konca polčasa zatresla še Fred (30. minuta) in Anthony Martial (33.). Facundo Pellistri je v 76. minuti postavil končni izid 4:0. United je seveda igral brez portugalskega asa Cristiana Ronalda, ki ga v zadnjih tednih neprestano povezujejo s prestopom, glede na to, da vrage po zgolj šestem mestu v premier league čakajo nastopi v skupinskem delu evropske lige.

Ten Hag je po poročanju STA tekmo izkoristil za test velikega števila igralcev, saj je ob polčasu zamenjal vseh 11 nogometašev. Na drugi strani je strateg Liverpoola Jürgen Klopp dal priložnost kar 32 nogometašem. Manchester bo serijo gostovanj zdaj nadaljeval v Avstraliji, Liverpool pa v petek v Singapurju čaka tekma s premierligaškim rivalom iz Londona, Crystal Palaceom.