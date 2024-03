Matjaž Kek bo sprejel dvakrat več izzivov kot pred Južno Afriko

V nadaljevanju preberite:

Najboljši slovenski nogometaši so naposled zakorakali v polni ritem priprav na marčevski akciji Fife. Potem ko so ponedeljek in torek namenili tudi obveznostim do najmlajših navijačev in pokroviteljev, kot se spodobi po uvrstitvi na evropsko prvenstvo, bo odslej drugače. Selektor Matjaž Kek je ukazal popolno osredotočenost na tokratna izziva – to sta pripravljalni tekmi z Malto in Portugalsko.

V takšnih okoliščinah se pripravljajo Kekovi aduti na dva od štirih izzivov pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva. Malti in Portugalski bosta namreč junija sledili še stožiški tekmi z Armenijo in Bolgarijo, slednja bo pravšnja generalka za tri zgodovinske spopade z Dansko (Stuttgart, 16. 6.), Srbijo (München, 20. 6.) in Anglijo (Köln, 25. 6.). Morda jim bo sledil še četrti, morebiten peti na euru 2024 bi gotovo pomenil senzacijo epskih razsežnosti, podobno podvigu Islandije z eura 2016.