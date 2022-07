Matjaž Kek izbral Romunijo in Črno goro

Slovenska nogometna reprezentanca bo novembra igrala dve prijateljski tekmi, nasprotnika bosta Črna gora in Romunija. Septembra Slovenijo čakajo zaključni boji v ligi narodov, vodstvo NZS pa je skupaj s selektorjem Matjažem Kekom izbralo tekmeca za novembrski pripravljalni termin. Slovenija se bo v Cluju 17. novembra najprej pomerila z Romunijo, tri dni pozneje pa bo gostila Črno goro.

Romunija in Črna gora sta sicer stari znanki slovenske reprezentance; Slovenija in Romunija sta se nazadnje pomerili leta 2012, ko je Slovenija v Stožicah na pripravljalni tekmi slavila s 4:3. Pred tem so se Slovenci z Romunijo pomerili še sedemkrat, izstopata pa dvoboja dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP 2002, ko so se Slovenci prvič prebili na največje tekmovanje na svetu. S Črno goro je Slovenija igrala dvakrat, nazadnje leta 2018 v Podgorici, ko je zmagala z 2:0.