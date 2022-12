Med PSG in Messijem vse dogovorjeno že med mundialom

Sedemkratni osvajalec zlate žoge in novopečeni svetovni prvak z Argentino, Lionel Messi, ima s Paris Saint-Germainom podpisano pogodbo do konca junija 2023, Le Parisien pa je v sredo poročal o dogovoru za enoletno podaljšanje sodelovanja, ki ga je sicer omogočala posebna klavzula. Do dogovora naj bi prišlo že med svetovnim prvenstvom v Katarju, čeprav je predsednik PSG Naser Al-Helaifi napovedal, da konkretni pogovori sledijo po mundialu.

»Zelo je srečen, to se lahko vidi že v reprezentanci. Obe strani sta izredno zadovoljni, pogovorili se bomo po svetovnem prvenstvu,« je za Sky Sports dejal Al-Helaifi. Messija so še novembra povezovali s selitvijo k Interju iz Miamija, a bo klub angleškega superzvezdnika Davida Beckhama očitno moral še počakati. V tej sezoni je Messi za PSG dosegel 12 golov in dodal še 14 asistenc. S Parižani je v tej sezoni že osvojil eno lovoriko, superpokal, v igri pa je še za tri – državno prvenstvo, ligo prvakov ter pokal, ki je še edina lovorika, ki mu manjka v francoskem nogometu.