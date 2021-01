Messiju v štirih letih več kot pol milijarde evrov

555,237.619 evrov! To je neverjeten končni znesek, ki ga bo do konca pogodbe, ki se bo iztekla junija, od Barcelone prejel Lionel Messi v zadnjih štirih letih. Te osupljive številke so sad pogodbe iz leta 2017, ki jo je z Messijem podpisal bivši predsednik Josep Maria Bartomeu, in jo je razkril katalonski športni dnevnik El Mundo Deportivo.



Messijeva plača znaša približno 115 milijonov €, 78 milijonov pa bodo navrgli še bonusi, v povprečju pa bo letno prejel 138 milijonov €.



Po tem razkritju, ki v povsem v drugačni podobi kažejo Messijevo zvestobo do Barcelone, je tudi bolj jasno, zakaj se je Barcelona znašla v hudi denarni krizi. Njen dolg znaša že 1,2 milijarde €.



Pri Barceloni, ki se po slabem štartu v prvenstvu, počasi le dviguje, in ima danes priložnost, da z zmago proti Athleticu Bilbau na lestvici po včerajšnjem senzacionalnem Realovem porazu ujame velikega tekmeca, bodo 7. marca izpeljali predsedniške volitve.



Messi bo poleti prost igralec, najbližje je prestopu k francoskemu prvaku Paris St. Germain, kjer je trener njegov rojak Mauricio Pochettino.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: