Mini Slovenija, maksi Portugalska

Portugalska je edina od velikih reprezentanc, s katerimi se slovenska nogometna reprezentanca še ni pomerila. Dolgih 33 let je čakala, da bodo evropski Brazilci prišli na seznam tekmecev, toda še nikoli ni bolj držal rek bolje zdaj kot nikoli. V Slovenijo, Ljubljano in v Stožice bo prišla z nekoč najboljšim, še vedno pa najslavnejšim, najbogatejšim ali vsaj najprepoznavnejšim športnikom na svetu Cristianom Ronaldom, da ne bi užalili privržencev Argentinca Lionela Messija, s katerim so se naši nogometaši že soočili.

Portugalska je s svojo izjemno nogometno tradicijo že zdavnaj dojela moč, vpliv in priljubljenost tega športa in je že davno prešla od ljubiteljske dejavnosti do gospodarske panoge, ki pomembno vpliva na domači BDP, pa tudi na stanje duha Portugalcev. Naši fantje so vredni 121 milijonov evrov (polovico od tega samo Jan Oblak in Benjamin Šeško). Portugalca Rafel Leao in Bernardo Silva sta skupaj vredna 170 milijonov, celotna reprezentanca pa milijardo evrov.