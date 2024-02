Ministrica potrdila: Macron in Francija prva med podporniki Uefe

V nadaljevanju preberite:

Letošnji redni kongres Evropske nogometne zveze (Uefe) je potrdil visoko veljavo najbolj priljubljene športne panoge na stari celini. Vrh Uefe v središču Pariza je pritegnil zanimanje stare celine, navzočih je bilo skoraj 200 novinarjev največjih svetovnih medijev, tudi dveh iz Slovenije. Ti so pričakovali dramatičen dan, dobili pa tekoč dogodek, plebiscitarno podporo predlogov predsednika Aleksandra Čeferina in dramatičen vrhunec na novinarski konferenci, ki nikogar ni pustil ravnodušnega.

Kaj so povedali nekateri akterji dneva, kaj sta nam zaupala tudi predsednik NZS Radenko Mijatović in selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek? S čim je Uefa v zadnjih dvajsetih letih dosegla 44.000 šol in kaj ima od tega Slovenija? Kdo je bil v slovenski delegaciji v Parizu? Kako rastejo prihodki Uefe od leta 2016 in kako s tem raste pomoč Uefe nacionalnim zvezam?