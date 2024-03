Na Anfieldu delitev točk, troboj za naslov povsem odprt

Liverpool in Manchester City sta se na velikem derbiju premier league razšla z 1:1. Na vrhu Arsenal in Liverpool s po 64 točkami, City zaostaja le za eno. Strelca na Anfieldu sta bila John Stones (23.) za goste in Alexis Mac Allister z 11 metrov v 50. minuti.

Domači so nastopili kar brez osmih poškodovanih igralcev, po prvem polčasu je kazalo, da bodo to varovanci Pepa Guardiole izkoristili. Domači so imeli sicer prvo priložnost, zapravil jo je Conor Bradley, tudi prvi zatresli mrežo, a so Luis Diazu sodniki veselje preprečili zaradi nedovoljenega položaja, je poročala STA.

V 23. minuti pa so gosti povedli. Kevin de Bruyne je izvedel strel s kota, na prvi vratnici pa se je najbolje znašel John Stones. Liverpool je imel že v prvem polčasu priložnost izenačenje, do njega pa prišel v 50. minuti. Po napaki Nathana Akeja se je do žoge dokopal Darwin Nunez, vratar Ederson pa je v kazenskem prostoru nad njim storil prekršek. Enajstmetrovko je uspešno izvedel Alexis Mac Allister.

Do konca tekme sta obe ekipi še nekaj lepih priložnosti, bližje zadetku so bili branilci naslova in evropski prvaki, ki jim je vnovično vodstvo dvakrat preprečil okvir vrat. Najprej ga je v 74. minuti srečno zadel Phil Foden, v 88. pa še Jeremy Doku.

Nekoliko manj odmeven od liverpoolskega je bil derbi med Aston Villo in Tottenhamom, ki se borita za četrto mesto. Ekipa iz Birminghama bi z zmago Londončanom pobegnila že za osem točk, a je ostala praznih rok in tudi z napolnjeno mrežo, izgubila je z 0:4, tako da se je razlika med njima zmanjšala le na dve točki.

Izidi, 28. krog:

Manchester United – Everton 2:0 (2:0)

Bournemouth – Sheffield United 2:2 (0:1)

Crystal Palace – Luton 1:1 (1:0)

Wolverhampton – Fulham 2:1 (0:0)

Arsenal – Brentford 2:1 (1:1)

Aston Villa – Tottenham 0:4 (0:0)

Brighton – Nottingham Forest 1:0 (1:0)

West Ham – Burnley 2:2 (0:2)

Liverpool – Manchester City 1:1 (0:1)

Ponedeljek:

21.00 Chelsea – Newcastle