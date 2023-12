Na obzorju dramatičen večer v Angliji in Nemčiji, toda ne za Slovence

Tudi sreda prinaša več spektaklov v nogometni ligi prvakov, najodmevnejšem športnem tekmovanju na stari celini. Potem ko je bilo živahno v torek, bo boj za preboj med najboljše klube 15 milijard evrov vrednega tekmovanja bo dramatičen tudi drevi. Aktivna bosta oba kluba, pri katerih igrata slovenska reprezentanta.

Tako Jan Oblak (Atletico Madrid) kot Benjamin Šeško in Kevin Kampl (Leipzig) so si že priigrali napredovanje v osmino finala, kar pa ne velja za nepredvidljivo skupino F (Dortmund 10, PSG 7, Newcastle in Milan po 5). Italijani bodo gostovali v Angliji, Francozi pa v Nemčiji, možnosti za napredovanje ob Dortmundu imajo še vsi trije klubi, morda bodo odločale celo medsebojne tekme: Pariz je boljši od Milana, Newcastle pa od Pariza.

Liga prvakov, 6. zadnje kolo (21.00) :

skupina E:

Atletico Madrid – Lazio

Celtic – Feyenoord



skupina F:Borussia Dortmund – PSGNewcastle – Milanskupina G (18.45):Crvena zvezda – Manchester CityLeipzig – Young Boysskupina H:Antwerpen – BarcelonaPorto – Šahtar Doneck