Najsrečnejši fant si bolj pravljičnega konca tedna ni mogel zaželeti

Največji jesenski zavezniki ljubljanskih zeleno-belih so ajdovski rdeče-črni. Nogometaši Primorja so v tej sezoni premagali prav vse Olimpijine tekmece, izgubili pa obe tekmi proti njej. Ajdovski klub, povratnik v 1. SNL, je v nedeljo v Novi Gorici na seznam »žrtev« z vrha dodal še Maribor, ki ga je načel prav tako povratnik med najboljše Mark Gulič.

Pred vrnitvijo v Slovenijo in prihodom v Ajdovščino pred dvema letoma je nogometno srečo izzival tudi v Italiji v drugi ligi pri Fidelis Andrii in Bolzanu. Domačega poglavja ni nadaljeval ob morju, kjer tudi živi, temveč tam, kjer je njegov nogometni dom, na Severnoprimorskem koncu, kamor je prišel leta 2016.

»V Ajdovščino me je zvabil Igor Božič. Bil je tudi moj trener v Kopru in me prepričal, da lahko izpeljemo dobro zgodbo,« je odkril 27-letni Lucijčan.