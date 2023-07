Ne gremo iz superlige, ker smo lahko most med Uefa in superligaškimi klubi

Predsednik FC Barcelona Joan Laporta je bil na svečani prireditvi španske prve lige »LaLiga« na voljo sedmi sili in ji odkrito odgovarjal na najbolj kočljiva aktualna vprašanja, s katerimi se sooča katalonski velikan in obenem španski prvak. Trenutno najbolj vznemirljiva neznanka je, ali bo Evropska nogometna zveza prižgala luč za tekmovanje v evropskih pokalih, potem ko je preiskovala klub v zvezi z obtožbami o korupciji in podkupovanju sodnikov.

»V naslednjih desetih dnevih bo odločila Uefa in mislim, da bo potrdila priporočilo preiskovalcev, ki že nekaj časa preiskujejo zadevo in da niso zaznali športne korupcije ter da klub ne more biti obsojen. Dobra novica bo, da bo Barcelona tekmovala v ligi prvakov,« je optimist Laporta, ki je zatrdil, da je klub v dobrih odnosih z LaLigo. Poudaril je, da se klub ukvarja s težavami, a da so pripravljeni na različne možnosti. Med drugim so omejeni pri prestopih.

»Imamo več kandidatov in prepričan sem, da jih bomo lahko registrirali. Trg se je šele odprl. Okrepili se bomo v obrambi in po dogovoru s trenerjem Xavijem upamo še na prihod enega zvezdnika.«

Zelo zanimiv odgovor je Laporta ponudil pri vprašanju o tem, ali bo klub odstopil od superlige. »Ne gremo ven. Čakamo na odločitev Sodišč Evropskih skupnosti v Luksemburgu, mislim, da bo znana do konca t. m. Dobro je, da je Barcelona v superligi, mi pa želimo biti most za dialog med Uefa in klubi,« je povedal predsednik, ki se bo posebej skrbno in umirjeno ukvarjal tudi s podaljšanjem pogodbe s trenerjem Xavijem Hernandezom, ki mu je obljubil, da bo imel na voljo še močnejši igralski kader kot v minuli sezoni.