Motivirani Everton izziva Guardiolo, Arsenal v Londonu ne pozna poraza

Praznični čas Angležev ne razveseljuje le z darili in družinskimi srečanji, v zadnjih dneh leta 2023 so nogometni navijači lahko navdušeni tudi nad bogatim sporedom tekem v premier ligi. Manchester City bo danes proti Evertonu (21.15) želel ostati v stiku z vrhom angleškega prvenstva, branilci naslova pa bodo z zanimanjem pospremili tudi jutrišnji londonski derbi Arsenala in West Hama. Pep Guardiola kritikom odgovarja z odločnostjo, pred vrati je povratek Kevina de Bruyneja.

Angleški prvaki se pred današnjo tekmo z Evertonom ne nahajajo na mestih, ki vodijo v ligo prvakov. Pred sinje modrimi je zahtevna naloga, opraviti bodo morali z motiviranimi modrimi iz mesta Beatlov. Po 10 točkah kazni zaradi nespoštovanja finančnih pravil jezni varovanci Seana Dychea so dobil nov zagon in nadaljevali z dobrim rezultatskim nizom, pred iztekom koledarskega leta so že nad mesti, ki vodijo v drugoligaško konkurenco.

»Vesel sem, ko ljudje dvomijo v nas. Kar naj dvomijo, bodo videli, kako jim bomo odgovorili. Igramo dober nogomet, a smo imeli tudi malo smole, da na tekmah s Crystal Palaceom, Liverpoolom in Tottenhamom nismo zmagali. Prepričan sem, da se bo krivulja hitro obrnila in da je preobrat takoj za vogalom. To je ekipa, ki se je kalila ob težkih porazih, to nas je izoblikovalo,« kritikom Cityja odgovarja Guardiola.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Ne glede na optimizem katalonskega stratega se Cityju pozna, da je poleti ostal brez Ilkaya Gündogana, takoj zatem pa zaradi poškodbe še brez. Belgijec je motor igre nosilcev trojne krone iz minule sezone, o čemer nazorno priča njegova statistika. Od leta 2016, ko je prišel k Cityju, je De Bruyne v premier ligi ustvaril 647 priložnosti za zadetek, več kot 200 več od drugegav enakem časovnem obdobju.

Pri Cityju mu je v tem času najbližje prišel Bernando Silva, ki je ustvaril več kot polovico manj priložnosti – 298. Odsotnost De Bruyneja se pozna tudi Erlingu Haalandu, podaj Belgijca z desne strani na drugo vratnico v ekipi sinje modrih ne more adekvatno nadomestiti nihče. Zdravje 32-letnega rekonvalescenta po januarskem povratku bo v lovu na novo angleško (in evropsko) krono ključno.

Topničarji v Londonu ne poznajo poraza

Zaključek leta 2023 bo pomemben tudi za Arsenal, topničarji letos želijo preskočiti še zadnjo stopničko in se po 20 letih (2003/04) spet veseliti naslova prvakov v premier ligi. Arsenal letos še išče pravo simbiozo v napadu, a s trdno obrambo ekipa Mikela Artete pridno zbira točke, z jutrišnjo zmago (21.15) nad West Hamom bi spet skočili na vrh prvenstvene lestvice.

Topničarji so na dvobojih z londonskimi nasprotniki že 17 tekem neporaženi, nazadnje so izgubili maja 2022 proti Tottenhamu. West Ham, ki se bori za Evropo, je v domačem prvenstvu zbral nekaj velikih zmag (2:0 nad ManUnitedom), a tudi nekaj hudih porazov (0:5 proti Fulhamu).