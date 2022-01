Neymar se je oddaljil od očeta, zaradi Nemcev pa je neutolažljivo jokal

Brazilski nogometni virtuoz Neymar je v svojem zdaj že razvpitem dokumentarnem filmu Popolni kaos spregovoril tudi o odnosu z očetom, ki naj bi vlekel vse niti v njegovi karieri.

»Včasih sva bila oče in sin. Zdaj sva bolj oddaljena. Imava neverjeten odnos, ki pa je zdaj morda bolj profesionalen,« je priznal kmalu 30-letni reprezentant, ki nikoli ne bo pozabil na bolečine z domačega SP 2014, ko je moral zaradi poškodbe hrbta izpustiti polfinalni obračun z Nemčijo.

»Imam eno dobro in eno slabo novico. Slaba je, da je SP zate končano. Dobra pa je, da sta te dva centimetra ločila od tega, da nikoli več ne bi hodil,« se je besed zdravnika spominjal Neymar. Ta je obležal na zelenici, ko je vanj s kolenom trčil Kolumbijec Camilo Zuniga.

Alves: Nismo vedeli, kaj se bo zgodilo

»To je bilo več kot le nogomet. V tistem trenutku me je skrbelo trpljenje mojega brata, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo,« je pred kamerami povedal Daniel Alves, dolgoletni reprezentančni in klubski kolega slovitega rojaka. Nemčija je nato v polfinalu Brazilijo premagala s kar 7:1 in se uvrstila v finale, v katerem je po podaljšku premagala Argentino. Visok poraz z Nemci je Neymar primerjal z nočno moro in po zadnjem sodnikovem žvižgu naj bi planil v neutolažljiv jok.

»Tista tekma je kot privid. 'Moj bog, kaj se dogaja?' sem se spraševal. To je bila nočna mora. Ko se je tekma končala, nisem mogel nehati jokati,« je še povedal Neymar.