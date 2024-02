Olimpija in Celje v Kidričevem in Domžalah na trening za šampionsko bitko

V nadaljevanju preberite:

Prvi ligaški pomladni vrhunec bo naslednji konec tedna v Stožicah z derbijem prvega in drugega. Celjani zanesljivo držijo šampionsko prednost pred branilci naslova zeleno-belimi, ki bodo svojo tekmo 23. kola 1. SNL odigrali dan prej kot veliki tekmeci. V Kidričevem bo tudi edina današnja tekma, v nedeljo bodo še tri, zadnja pa bo ponedeljkova in najbolj vznemirljiva: v neposrednem dvoboju kandidatov za Evropo se bodo udarili Šiškarji in Koprčani. Zanimivo bo tudi v Rogaški Slatini. Razigrani vijolični inJosip Iličić kažejo obrise konkurenčnega moštva najboljšima, a tudi domači so pokazali, da so nevarni.