Počasi se že vidijo šampionski obrisi

V šampionskem dvoboju Celja in Olimpije ima Maribor vlogo nebodigatreba tekmeca, toda za vijolični orkester pod dirigentsko paličico Anteja Šimundže je pomladni del sezone prav tako zelo pomemben. V njem ustvarjajo prihodnost, del katere je tudi Sven Šoštarič Karić, ki je šele drugo sezono del članskega moštva. A počasi, toda vztrajno postaja tudi nepogrešljiv »prvoborec« in steber obrambe moštva, ki bo naslednjo leto pripravljeno za vrnitev na slovenski nogometni vrh.

»Prihajam v zrela igralska leta in žanjem sadove minulega dela. Zaupam sebi, zaupam trenerju in on meni. Z vsako tekmo več sem izkušenejši, zrelejši in boljši,« je povedal 26-letni sin nekdanjega nepogrešljivega reprezentanta Amirja Karića.