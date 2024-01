Olimpija že opravila svoje v Turčiji, Mariborčani še ne

Nogometni prvoligaši nadaljujejo priprave na drugi del sezone v 1. SNL, ki ga bosta s prvo tekmo 20. kola odprla Olimpija in Rogaška – v soboto, 10. februarja, ob 13. uri. Ljubljančani so opravili svoje v Turčiji, saj se bodo danes vrnili v domovino. V zadnji tekmi so izgubili s češkim Banikom z 2:3, gola sta prispevala Raul Florucz po dvojni podaji s Timijem Elšnikom in Aldin Jakupović po podaji Agustina Doffa. Preostale tekme Olimpije v Turčiji: Debrecen 4:0, Ludogorec 0:3, Novi Pazar 2:2. V Turčiji ostajajo Mariborčani, ki bodo zadnjo tekmo tam igrali v četrtek, tekmec bo Tuzla.

Prijateljske tekme prvoligašev: Maribor – Šahtar (Ukr) 0:0, Arsenal Tula (Rus) – Mura 0:0, Aluminij – Makedonija GP 1:0 (Jovan 11-m), Tirol (Avs) – Koper 1:2 (Vešner Tičić, Jelenić), Olimpija – Ostrava (Češ) 2:3 (Florucz, Jakupović), Domžale – Javor (Srb) 3:1 (Topalović, Kolobarić 11-m, Krstovski 11-m), Bravo – Ried (Avs) 1:2 (Tučić), Celje – Priština 3:1 (Zec, Bajde, Dulsa), Domžale – Ruh Lvov (Ukr) 3:2 (Stuparević 2, 1x 11-m, Krupić), Mura – TS Galaxy (JAR) 1:5 (Kasalo), Maribor – Lech (Pol) 0:3.