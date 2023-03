Maribor ob dve točki, Iličić in Milec ob tekmo v Šiški

Nogometaši Maribora in Sežane so se razšli z neodločenim izidom 1:1. Mariborčani so Sežance pričakali brez prvega strelca lige Žana Vipotnika, ki je dobil počitek zaradi lažje poškodbe stegenske mišice. Kraševci so se postavili v obrambno držo in čakali na protinapade, izbrancem Damirja Krznarja pa nikakor ni uspelo prelisičiti tekmečevega obrambnega zidu.

Iličić in Milec bosta izpustila tekmo v Šiški

Kako sta padla oba gola? V 59. minuti je Nabil Khali iz bližine unovčil neodločnost domače obrambe, potem ko je ta dopustila Sachi Marasoviću, da je pred tem prišel do žoge in podal pred prazna vrata. Pozneje sta si zaradi prekrška in ugovarjanja rumeni karton prislužila Josip Iličić in Martin Milec, ki bosta morala izpustiti naslednjo tekmo v Spodnji Šiški. 80. minuta: Rok Kronaveter je dobro izvedel kot z leve strani, Sven Šoštarič Karič pa je z glavo zadel za 1:1.