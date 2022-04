Pele zapustil bolnišnico

Brazilska nogometna legenda Pele je zaradi pred šestimi meseci odkritega tumorja moral vnovič v bolnišnico v Sao Paulu. Tam je bil od ponedeljka, od četrtka pa zdravljenje nadaljuje doma.

Iz bolnišnice Albert Einstein v Sao Paulu pa so za medije potrdili, da bo pacient zdravljenje nadaljeval doma in da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Zdaj že 81-letni Pele ima tumor na debelem črevesju, ki so ga zdravniki septembra odkrili ob rednem pregledu. Po operaciji je bil Pele nato kar mesec dni v bolnišnici. Kasneje je sledilo še nekaj bolnišničnih zdravljenj, nato pa je imel februarja še vnetje sečil.

V Braziliji se tako že nekaj čet nadaljuje skrb za zdravje enega najboljših nedvomno pa najbolj slavnega nogometaša države. Ta je za reprezentanco odigral 92 tekem in se v letih 1958, 1962 in 1970 z njo veselil tudi naslova svetovnih prvakov.