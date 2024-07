Popolna prevlada Špancev, na vrh Evrope tudi njihovi mladi upi

Potem ko je španska nogometna reprezentanca zasluženo osvojila naslov prvaka na letošnjem euru v Nemčiji – brezhibno in brez poraza –, je podoben podvig zrežirala tudi selekcija Španije do 19. leta. Mladi španski upi so namreč v finalu eura U-19 premagali francoske vrstnike z izidom 2:0. Tekmo na severnoirskem štadionu Windsor Park sta odločila strelca Iker Bravo (41.) in Assane Diao (69.).

Španska reprezentanca velja na trgu dobrih 30 milijonov evrov, pri čemer sta vsaj formalno daleč najdražja Yarek Gasiorowski (Valencia), ki velja 15 milijonov evrov, in Assane Diao (Betis), ki ga cenijo na 12 milijonov €. Prvi ima poljske korenine, drugi senegalske. Zanimivo, Španci so aktualni lastniki lovorik na euru, v ligi narodov in na euru U-19 pri fantih ter na mundialu, ligi narodov, svetovnih prvenstvih U-17 in U-20 ter na evropskih prvenstvih U-17 in U-19 pri dekletih.